Задача. Общая длина двух дорог 9846км.Первая дорога на 1594км. длиннее , чем вторая. Какова длина каждой из дорог

Математика

Задача. Общая длина двух дорог 9846км.Первая дорога на 1594км. длиннее , чем вторая. Какова длина каждой из дорог

Автор: Гость