Задача. Общая длина двух дорог 9846км.Первая дорога на 1594км. длиннее , чем вторая. Какова длина каждой из дорог

Математика
Задача. Общая длина двух дорог 9846км.Первая дорога на 1594км. длиннее , чем вторая. Какова длина каждой из дорог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-первая дорога тогда вторая-х+1594 х+х+1594=9846 2х=8252 х=4126 - первая дорога 4126+1594=5720 - вторая
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