Расположите перечисленные ниже растения в том порядке , в каком они зацветают ( на протяжении календарного года)

Биология
Расположите перечисленные ниже растения в том порядке , в каком они зацветают ( на протяжении календарного года)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Яблоня 2Калина 3 Сирень 4 Липа  а вот про орешника не знаю  и простите за долгий ответ 
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