Расположите перечисленные ниже растения в том порядке , в каком они зацветают ( на протяжении календарного года)
Биология
Расположите перечисленные ниже растения в том порядке , в каком они зацветают ( на протяжении календарного года)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Яблоня 2Калина 3 Сирень 4 Липа а вот про орешника не знаю и простите за долгий ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
(1)Книга и чтение были предметом прославления во все времена и у всех народов. (2)Еще при зарождении письменности почти шесть тысяч лет назад в одн...
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Как сделать синтаксический разбор предложения Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром