Помогите плиз аааааааа весь номер
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Помогите плиз аааааааа весь номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последним уроком была физ-ра.Мы играли в лапту на последним уроке.В вечерним небе ярко сияли маленькие звездочки.Под вечерним небом было неуютно.охотники ночевали на холодном сене.
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