Выбери только те словосочетания, в которых пропущено окончание и. заметка о молодеж..., добавить сол..., были на прогулк..., построиться на площад..., сидеть на скамейке..., лежать в кроват..., найти в портфел..., подойти к д...

Русский язык
Выбери только те словосочетания, в которых пропущено окончание и. заметка о молодеж..., добавить сол..., были на прогулк..., построиться на площад..., сидеть на скамейке..., лежать в кроват..., найти в портфел..., подойти к двер..., Проверь себя: не надо выписывать три словосочетания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заметка о молодежи, добавить соли, построиться на площади, лежать на кровати, подойти к двери
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