На берегу стоят 2 солдата и 2 мальчика в лодку только поместится 1 солдат или 2 мальчика как переплыть двум солдатам? помогите плиз

Гость: Гость:

Сначала плывут 2 мальчика, один остается там, а второй возвращается. Мальчик остается на берегу, а на другой берег плывет один солдат. Он остается там, а сюда приплывает обратно мальчик. Опять плывут 2 мальчика, опять один остается, а другой возвращается с лодкой. Плывет второй солдат, а с лодкой возвращается второй мальчик. Солдаты на том берегу, а мальчики и лодках