AB⋅A=BCD. Может ли сумма A+B+C принимать значение 13?
Математика
AB⋅A=BCD. Может ли сумма A+B+C принимать значение 13?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ABA=BCD и A+B+C=13 то A=2 B=6 C=5 D=0.8 2*6*2=6*5*0.8 24=24 2+6+5=13
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