Помогите с 11,пожалуйста )
Математика
Помогите с 11,пожалуйста )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это трапеция - S = полусумме оснований умноженное на высоту = (3+3+3+3) : 2 *4 = 24см2
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