Составьте Сложно Сочиненные Предложения со словами:холмы, серебряном, насекомых,??одобную, отдано.

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Составьте Сложно Сочиненные Предложения со словами:холмы, серебряном, насекомых,??одобную, отдано.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня стоял сильный ветер,и деревья на холмах качались влево,вправо. Заяц пробежал по мокрой траве,и серебряные капельки росы оказались на его шубке. Было так холодно ,а насекомые все не успокаивались,и комары все лезли и лезли. Маша заплетала косу,подобную гриве льва,каждое утро,но сегодня она пришла без прически. Время отдано не зря,и мы сразу определили вид предложения.
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