Площадь прямоугольника 14 смв квадрате а длинна 7 см.найди ширину и периметр прямоугольника

Математика
Площадь прямоугольника 14 смв квадрате а длинна 7 см.найди ширину и периметр прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 14/7=2 см это ширина 2) периметр Р=2(а+в)=2(7+2)=18см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из станицы выехали одновременно в одном направлении два школьных автобуса.Первый автобус ехал со скоростью 50 км/ч,а второй двигался на 10 км/ч быс...
Ответить
Математика
Как умножать дроби??? Помогите
Ответить
Математика
Терророризм _это приступление, не имеющее оправдания сообщение
Ответить
Математика
2304сек сколько будет в мин и сек?
Ответить
География
Столичный город называемый памятником современной архитектуры
Ответить