Площадь прямоугольника 14 смв квадрате а длинна 7 см.найди ширину и периметр прямоугольника
Математика
Площадь прямоугольника 14 смв квадрате а длинна 7 см.найди ширину и периметр прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
1) 14/7=2 см это ширина 2) периметр Р=2(а+в)=2(7+2)=18см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из станицы выехали одновременно в одном направлении два школьных автобуса.Первый автобус ехал со скоростью 50 км/ч,а второй двигался на 10 км/ч быс...
Математика
Математика