Из станицы выехали одновременно в одном направлении два школьных автобуса.Первый автобус ехал со скоростью 50 км/ч,а второй двигался на 10 км/ч быстрее.На сколько километров отстанет первый автобус через 3 часа пути , если их с...

Математика

Из станицы выехали одновременно в одном направлении два школьных автобуса.Первый автобус ехал со скоростью 50 км/ч,а второй двигался на 10 км/ч быстрее.На сколько километров отстанет первый автобус через 3 часа пути , если их скорость будет постоянной?

Автор: Гость