Из станицы выехали одновременно в одном направлении два школьных автобуса.Первый автобус ехал со скоростью 50 км/ч,а второй двигался на 10 км/ч быстрее.На сколько километров отстанет первый автобус через 3 часа пути , если их с...

Математика
Из станицы выехали одновременно в одном направлении два школьных автобуса.Первый автобус ехал со скоростью 50 км/ч,а второй двигался на 10 км/ч быстрее.На сколько километров отстанет первый автобус через 3 часа пути , если их скорость будет постоянной?
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Гость:
10x3=30 на 30 км отстанет первый автобус
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