Столичный город называемый памятником современной архитектуры

География
Столичный город называемый памятником современной архитектуры
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Автор: Гость
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Гость:
Город Бразилия.   Столица Бразилии,самый современный город 
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