Заполните пропуски: 1.экологические факторы-это факторы___________________________создающие окружающую среду в которой развивается растение 2.сезонная периодичность характеризуется сменой____________. это на такие процессы жи...

Биология

Заполните пропуски: 1.экологические факторы-это факторы___________________________создающие окружающую среду в которой развивается растение 2.сезонная периодичность характеризуется сменой____________. это на такие процессы жизнедеятельности растений как_____________

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