Помогите!!! составить план на рассказ сухой хлеб

Литература
Помогите!!! составить план на рассказ сухой хлеб
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как ты понимаешь хлеб всему голова сухой хлеб это 1 еда на руси а дальше сам
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