Помогите пожалуйста написать сочинение миниатюру на тему :" что является для меня малой родиной". Только плиз не из интернета!

Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение миниатюру на тему :" что является для меня малой родиной". Только плиз не из интернета!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что маей малой родиной является то место где я родился вырос и жыву а также мой город с его лесами парками и дастапремичательнастями
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