Маленький текст-роздум на тему : "як не стати рабом"

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Маленький текст-роздум на тему : "як не стати рабом"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Деяких хвилюэ питання- як не стати рабом?розмови про те, що у світі процвітає трудове рабство, більшість сприймає як вигадки сценаристів гостросюжетних фільмів. На жаль, але статистика рубає подібні висновки під корінь. Жити за принципом «хто не працює - той їсть» так і не розучилися, незважаючи на те, що кріпосне право скасували майже двісті років тому.У МВС запевняють, що на сьогодні, при отриманні правоохоронними органами інформації про випадки потрапляння громадян України в трудове рабство, у тому числі за кордоном, відразу починаються проводитися відповідні оперативно-розшукові заходи працівниками підрозділів по боротьбі з торгівлею людьми ОВС та Робочого апарату Укрбюро Інтерполу в Україні.
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