Помогите справится со 2 номером

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Помогите справится со 2 номером
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Гость:
1) had to 2)have to 3)had to 4)had to 5)have to 6)have to 7)have to
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