Вышивальщица выполняет заказ за 9 дней,ее ученица - за 18 дней. За сколько дней они в??полнят заказ, работая вместе?

Гость: Гость:

За день вышивальщица выполнит 1/9 заказа, а ученица 1/18, вместе они выполнят 1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18 = 1/6 заказа. Весь заказ они выполнят за 6 дней.