Вышивальщица выполняет заказ за 9 дней,ее ученица - за 18 дней. За сколько дней они в??полнят заказ, работая вместе?
Математика
Вышивальщица выполняет заказ за 9 дней,ее ученица - за 18 дней. За сколько дней они в??полнят заказ, работая вместе?
Ответ(ы):
Гость:
За день вышивальщица выполнит 1/9 заказа, а ученица 1/18, вместе они выполнят 1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18 = 1/6 заказа. Весь заказ они выполнят за 6 дней.
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