Проведите линии разделяющие материковую грецию на три части (желательно с картин??ой или фотографией) заранее благодарю!!

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Проведите линии разделяющие материковую грецию на три части (желательно с картин??ой или фотографией) заранее благодарю!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо разделить на среднюю, северную часть и пилопонес. 
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