Проведите линии разделяющие материковую грецию на три части (желательно с картин??ой или фотографией) заранее благодарю!!
История
Проведите линии разделяющие материковую грецию на три части (желательно с картин??ой или фотографией) заранее благодарю!!
Ответ(ы):
Гость:
Надо разделить на среднюю, северную часть и пилопонес.
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