Помогите срочно !!! прошу!!! - На школьный праздник пригласили 60 пятиклассниковю. не??оторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось что на празднике присутствует семь пятых( на компе не могу написать дробью)от числа при...

Математика

Помогите срочно !!! прошу!!! - На школьный праздник пригласили 60 пятиклассниковю. не??оторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось что на празднике присутствует семь пятых( на компе не могу написать дробью)от числа приглашённых. сколько человек пришло на школьный праздик?

Автор: Гость