Помогите срочно !!! прошу!!! - На школьный праздник пригласили 60 пятиклассниковю. не??оторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось что на празднике присутствует семь пятых( на компе не могу написать дробью)от числа при...
Математика
Помогите срочно !!! прошу!!! - На школьный праздник пригласили 60 пятиклассниковю. не??оторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось что на празднике присутствует семь пятых( на компе не могу написать дробью)от числа приглашённых. сколько человек пришло на школьный праздик?
Ответ(ы):
Гость:
60*7/5=84 человека ответ: 84 человека пришло на школьный праздник
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