Помогите пожалуйста Одновременно бросают 3 симметричной монеты. Какова вероятн??сть того, что выпадут 3 орла?
Алгебра
Помогите пожалуйста Одновременно бросают 3 симметричной монеты. Какова вероятн??сть того, что выпадут 3 орла?
Ответ(ы):
Гость:
A - событие, заключающееся в выпадении орла B - событие, заключающееся в выпадении орла во всех 3х сим. монетах P(A) = 1/2 P(B)=P(A)*P(A)*P(A)=1/8
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