На отрезке длиной 90 дм выбрана точка b ,отстоящая от точки rна 48 дм ,и на полученных ??астях br и bs ,как на сторонах, построены равносторонние многоугольники ,причем периметр многоугольника со стороной br в 2раза меньше. най...

Математика

На отрезке длиной 90 дм выбрана точка b ,отстоящая от точки rна 48 дм ,и на полученных ??астях br и bs ,как на сторонах, построены равносторонние многоугольники ,причем периметр многоугольника со стороной br в 2раза меньше. найдите количество сторон каждого многоугольника ,учитывая ,что в сумме они дают 23.

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