Для праздника было заготовлено 52 воздушных шарика. красных шариков было в 2 раза ??ольше,чем зеленых, и на 7 меньше,чем синих, Решите задачу без уравнения и с объяснением,

Математика

Для праздника было заготовлено 52 воздушных шарика. красных шариков было в 2 раза ??ольше,чем зеленых, и на 7 меньше,чем синих, Решите задачу без уравнения и с объяснением,

Автор: Гость