Для праздника было заготовлено 52 воздушных шарика. красных шариков было в 2 раза ??ольше,чем зеленых, и на 7 меньше,чем синих, Решите задачу без уравнения и с объяснением,
Математика
Для праздника было заготовлено 52 воздушных шарика. красных шариков было в 2 раза ??ольше,чем зеленых, и на 7 меньше,чем синих, Решите задачу без уравнения и с объяснением,
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим количество зеленых шариков за х и запишим условие задачи через уравнение х+2х+(2х+7)=52 х+2х+2х=52-7 5х=45 х=45:5 х=9 — зеленых шаров 2х=18 — красных шаров 2х+7=25 — синих шаров
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