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Помогите сделать 1 и 4 номер
Алгебра
Помогите сделать 1 и 4 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый номер не знаююа вот четвертый будет 14
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