Помогите решить задачу с пояснением дочь надо!!!!!!! Номер 77
Математика
Помогите решить задачу с пояснением дочь надо!!!!!!! Номер 77
Ответ(ы):
Гость:
1) 56·20=1 120 (кг) - масла отправили в магазин. 2) 1120cdotfrac{2}{5}=frac{2240}{5}=448 (кг) - масла продали. 3) 1 120-448=672 (кг) - масла осталось. Ответ: осталось 672 кг масла.
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