Номер 875 помогите пожалуйста задача за 5 класс

Математика
Номер 875 помогите пожалуйста задача за 5 класс
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