Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются на санках. Скользить по льду.

Қазақ тiлi
Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются на санках. Скользить по льду.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Далага барма. кар жамылып жатыр. жылы киiм киедi. калын тон. жылы киiнбесен, тонасын. шана сырганап жур. музда сырганайды.
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