Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются на санках. Скользить по льду.

Қазақ тiлi

Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются на санках. Скользить по льду.

Автор: Гость