Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются на санках. Скользить по льду.
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Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются на санках. Скользить по льду.
Ответ(ы):
Гость:
Далага барма. кар жамылып жатыр. жылы киiм киедi. калын тон. жылы киiнбесен, тонасын. шана сырганап жур. музда сырганайды.
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