Найдите делимое если делитель равен 78 неполное частное 96 и остаток 17
Математика
Найдите делимое если делитель равен 78 неполное частное 96 и остаток 17
Ответ(ы):
Гость:
А= в*q+r a=78*96+17=7505
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