На первой автомашине было 5 8/25 т груза это ментше чем на второй машине 1 19/25т скольк?? всего груза было на дыух машинах вместе первоначально? помогите пожалуста!!!!!!

Математика

На первой автомашине было 5 8/25 т груза это ментше чем на второй машине 1 19/25т скольк?? всего груза было на дыух машинах вместе первоначально? помогите пожалуста!!!!!!

Автор: Гость