На первой автомашине было 5 8/25 т груза это ментше чем на второй машине 1 19/25т скольк?? всего груза было на дыух машинах вместе первоначально? помогите пожалуста!!!!!!
Математика
На первой автомашине было 5 8/25 т груза это ментше чем на второй машине 1 19/25т скольк?? всего груза было на дыух машинах вместе первоначально? помогите пожалуста!!!!!!
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