На первой автомашине было 5 8/25 т груза это ментше чем на второй машине 1 19/25т скольк?? всего груза было на дыух машинах вместе первоначально? помогите пожалуста!!!!!!

Математика
На первой автомашине было 5 8/25 т груза это ментше чем на второй машине 1 19/25т скольк?? всего груза было на дыух машинах вместе первоначально? помогите пожалуста!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите делимое, если делитель равен 78, неполное частное 96 и остаток 17.
Ответить
Математика
Расстояние от муравейника до куста составляет 3 м. какое расстояние преодолел мур??вей,если он принес к своему домику 3 иголочки?
Ответить
Математика
Номер 875 помогите пожалуйста задача за 5 класс
Ответить
Русский язык
Помогите составить слова из пяти букв последние три -тья,-зья.и с ними предложение
Ответить
Қазақ тiлi
Перевидите на казахский. Не ходи на улицу. Покрываются снегом. Одевают теплую одежду. Толстая шуба. Если не оденешься тепло, замерзнешь. Катаются н...
Ответить