Одне речень із прикметником
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Одне речень із прикметником
Ответ(ы):
Гость:
Небо з самого ранку було пасмурне. Голуба стрічка прикрашала сукню Оленки. Осінь дуже цікава та гарна пора року. У басейні можна охолодитися після довгих тренувань. Сміх дитини голосний і дзвінкий.
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