Какую часть кроны составляют 1сент,2сента,5сентов,9сентов
Математика
Какую часть кроны составляют 1сент,2сента,5сентов,9сентов
Ответ(ы):
Гость:
1 сент= 1/100 2 сента=1/50 5сентов=1/20 9 сентов=9/100
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