Қазақ тілі 6 сынып 16 жаттығу
Қазақ тiлi
Қазақ тілі 6 сынып 16 жаттығу
Ответ(ы):
Гость:
Түсінбедім қызық екен 16 жаттығу басқаша еді ғой
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