Реши задачу Путешественник проехал 720 км за день , что составляет пять девятых вс??го пути.Сколько километров ему осталось проехать?

Математика

Реши задачу Путешественник проехал 720 км за день , что составляет пять девятых вс??го пути.Сколько километров ему осталось проехать?

Автор: Гость