Реши задачу Путешественник проехал 720 км за день , что составляет пять девятых вс??го пути.Сколько километров ему осталось проехать?

Математика
Реши задачу Путешественник проехал 720 км за день , что составляет пять девятых вс??го пути.Сколько километров ему осталось проехать?
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Ответ(ы):
Гость:
1-5/9=4/9 720*4/9=320
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