20 . Помогите пожалуйста очень срочно!!
Алгебра
20 . Помогите пожалуйста очень срочно!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: D А. х^6- у^4 В. х^2(х^4-2х^2у^2+у^4) С. х^2(х^4 + 2х^2у^2+у^4) D. верный
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