Разобрать слово ПРИБЕЖАЛИ по составу
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Разобрать слово ПРИБЕЖАЛИ по составу
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При-приставка.беж- корень. ал- суффикс . и--окончание
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