Помогите пожалуйста! По максимуму баллы поставлю! приведите примеры,подтверждающие использование организмом тепловой,механической и электрической энергии
Биология
Помогите пожалуйста! По максимуму баллы поставлю! приведите примеры,подтверждающие использование организмом тепловой,механической и электрической энергии
Ответ(ы):
Гость:
1) Теплообмен, поддержание постоянной температуры, расщепление глюкозы. 2) При движении. 3) Короче го воря сердце вырабатывает электрические импульсы
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