Помогите пожалуйста! По максимуму баллы поставлю! приведите примеры,подтверждающие использование организмом тепловой,механической и электрической энергии

Биология

Помогите пожалуйста! По максимуму баллы поставлю! приведите примеры,подтверждающие использование организмом тепловой,механической и электрической энергии

Автор: Гость