Відгук твір мистецтва кайдашева сім'я

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Відгук твір мистецтва кайдашева сім'я
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Проблематика: зображення суперечливостей і закономірностей суспільного життя, повсякденного життя селянства, його індивідуалізм, прагнення жити окремо, показ побуту і психології укр.селян. Нечуй-Левицький показує руйнування традиційних підвалин життя укр.селянства, моральний занепад і духовну деградацію поневоленого народу. В цій повісті зустрічаються проблеми: -проблема добра і зла; -проблема кохання; -пробема стосунків в сім`ї; -проблема батьків і дітей; -малоземеля
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