Замените в данных предложениях, где это возможно, придаточную часть причастным оборотом. На речном берегу, который густо порос осокой и камышом, мирно расположилось утиное семейство

Русский язык

Замените в данных предложениях, где это возможно, придаточную часть причастным оборотом. На речном берегу, который густо порос осокой и камышом, мирно расположилось утиное семейство

Автор: Гость