Замените в данных предложениях, где это возможно, придаточную часть причастным оборотом. На речном берегу, который густо порос осокой и камышом, мирно расположилось утиное семейство
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Замените в данных предложениях, где это возможно, придаточную часть причастным оборотом. На речном берегу, который густо порос осокой и камышом, мирно расположилось утиное семейство
Ответ(ы):
Гость:
На речном берегу, густо поросшим осокой и камышом, мирно расположилось утиное семейство.
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