Анюта с бабушка - большие друзья. Их связывают тёплые ___________ любви и уважения. Чер??з _____________, ___________, ___________________ выражается наше отношение к действительности

Обществознание
Анюта с бабушка - большие друзья. Их связывают тёплые ___________ любви и уважения. Чер??з _____________, ___________, ___________________ выражается наше отношение к действительности
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Чувства 2)Эмоции  3)Чувства 4)Любовь
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