Анюта с бабушка - большие друзья. Их связывают тёплые ___________ любви и уважения. Чер??з _____________, ___________, ___________________ выражается наше отношение к действительности

Обществознание

Анюта с бабушка - большие друзья. Их связывают тёплые ___________ любви и уважения. Чер??з _____________, ___________, ___________________ выражается наше отношение к действительности

Автор: Гость