Составь три предложения с названиями месяцев
Русский язык
Составь три предложения с названиями месяцев
Ответ(ы):
Гость:
В январе первый снежок выпадает. В феврале гололёд наступает. В марте весна наступает.
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