Заблестела, перистая, чудесного, цветка, ветви. Составить предложение

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Заблестела, перистая, чудесного, цветка, ветви. Составить предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заблестели ветви чудесного цветка перистая. Ветви чудесного цветка перистая заблестела.
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