Площадь прямоугольника 36 квадратных метров. Каков периметр прямоугольника, если ??лина в 4 раза больше чем его ширина?
Математика
Площадь прямоугольника 36 квадратных метров. Каков периметр прямоугольника, если ??лина в 4 раза больше чем его ширина?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть ширина=х, тогда длина=4х, площадь=4х•х=36,решив уравнение получаем х=3-ширина, отсюда длина=12, периметр=2 (а+в)=2•(12+3)=30, ответ:периметр=30 см
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