Площадь прямоугольника 36 квадратных метров. Каков периметр прямоугольника, если ??лина в 4 раза больше чем его ширина?

Математика

Площадь прямоугольника 36 квадратных метров. Каков периметр прямоугольника, если ??лина в 4 раза больше чем его ширина?

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