Помогите решить задачу номер 10
Математика
Помогите решить задачу номер 10
Ответ(ы):
Гость:
20/5=4 пр.дощ. 10/5=2 квадр. дощ 4+2=6 дощечек
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