Как пишется неспит...ся .C мягким знаком или нет?

Русский язык
Как пишется неспит...ся .C мягким знаком или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не спиТСЯ))))))))))))
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