Помогите пожалуйста сделать задание , очень нужно , если можно срочно !!!!!
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Помогите пожалуйста сделать задание , очень нужно , если можно срочно !!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Прошумел по листьям ветерок. мячик докатился до подъезда. Рома на роликах пронёсся по мостовой. Мы с Дениской удачно добрались от дачи до дома. Ещё что-то?
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