В традиционном обществе важная роль отводилась церкви и армии верно?
Обществознание
В традиционном обществе важная роль отводилась церкви и армии верно?
Ответ(ы):
Гость:
Да,но больше всего церкви.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При растяжении на 5 см упруго деформированная стальная пружина обладает потенциа??ьной энергией 10 Дж.Какой потенциальной энергией обладает эта при...
Литература
Всем привет) На каких произведениях Русской и Зарубежной литературы можно раскр??ть проблему отношения к пленным ?
Русский язык
Задание: От существительных образуй прилагательные с помощью суффикса -ов- (ев ) 1) Морж, алыча, грош, перец. 2) Сторож, речь, ситец, ландыш.
Другие предметы