В традиционном обществе важная роль отводилась церкви и армии верно?

Обществознание
В традиционном обществе важная роль отводилась церкви и армии верно?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да,но больше всего церкви.
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