При растяжении на 5 см упруго деформированная стальная пружина обладает потенциа??ьной энергией 10 Дж.Какой потенциальной энергией обладает эта прижна при растяжении на 2 см?

Физика

При растяжении на 5 см упруго деформированная стальная пружина обладает потенциа??ьной энергией 10 Дж.Какой потенциальной энергией обладает эта прижна при растяжении на 2 см?

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