Помогите.Станок-автомат за 12 мин.изготовил 5 колец.За сколько минут станок-автомат изгатовил 3 кольца?

Математика
Помогите.Станок-автомат за 12 мин.изготовил 5 колец.За сколько минут станок-автомат изгатовил 3 кольца?
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