4,7 дм переведите в см,и чтоб была дясятичная дробь. За ранее спс)
Математика
4,7 дм переведите в см,и чтоб была дясятичная дробь. За ранее спс)
Ответ(ы):
Гость:
47,0 см))) 1 дм=10 см....4.7 дм=47см
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