Разбор слова по составу понимание

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Понимание, понимать, понимаю, понял, внимаю, внимать - это всё однокоренные слова.как изменяются смотрим и делаем вывод: Приставка - ПО Корень - НИМ Суффикс - А (понимА Н ие -> понимА ТЬ, понимА ЕШЬ -> понимА ю) Суффикс - Н Окончание - ИЕ Основа - ПОНИМАН