Помогите написать 4 предложения со словом торжественно так, что бы оно было категорией состояния человека и природы. пожалуйста

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Помогите написать 4 предложения со словом торжественно так, что бы оно было категорией состояния человека и природы. пожалуйста
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